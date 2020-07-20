2020/07/20 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل منتسب في الحشد واصابة ستة اخرين بانفجار عبوة ناسفة في المقدادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 22:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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