مصدر: اجتماع عدد من الاندية عبر الدائرة الالكترونية لمناقشة مسودة النظام الداخلي لاتحاد الكرة

2020/07/20 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر من داخل الهيأة العامة لاتحاد الكرة العراقي اليوم الاثنين،( 20 تموز 2020)، عن عقد اجتماع لعدد من اندية العاصمة في فندق اوروك والمحافظات عبر الدائرة الالكترونية لمناقشة مسودة لوائح الهيأة التطبيعية للكرة العراقية.

وقال المصدر:" وتمثل الاجتماع بثمانية اندية بغدادية في فندق اوروك وبدعوة من الشرطة، وعدد من اندية المحافظات وتم مناقشة عدد من اللوائح الخاصة بمسودة الاتحاد العراقي لكرة القدم والمطالبة ببعض التعديلات قبل اجتماع الهيأة العامة".

واضاف:" وتركزت المناقشة على بعض الفقرات الاقصائية ورفضها من قبل الهيأة العامة والموافقة على عدد من الفقرات التي تتطابق مع القوانين العراقية ولوائح الاتحاد الدولي للعبة".

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بغداد اليوم - خاص

كشف رئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي اليوم الاثنين،( 20 تموز 2020)، عن إصابته بفيروس كورنا.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،" عن إصابته بالفيروس متحديا هذا المرض بالارادة والصبر ودعوات الجميع".

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثيقة صادرة من مكتب عضو مجلس النواب العراقي هدى سجاد، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تطالب بإنصاف الاندية الرياضية في المحافظات.

وذكرت الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، "لازالت العديد من الاندية الم

بغداد اليوم/ بغداد

سمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اليوم الاثنين،(20 تموز 2020)، كل من حمزة هادي وجاسم غلام كمدربين مساعدين لينضما رفقة المدرب ايوب اوديشو لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)

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