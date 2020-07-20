إصابة رئيس اتحاد رياضي بفيروس كورونا

2020/07/20 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف رئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي اليوم الاثنين،( 20 تموز 2020)، عن إصابته بفيروس كورنا.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)،" عن إصابته بالفيروس متحديا هذا المرض بالارادة والصبر ودعوات الجميع".

وكانت الهيأة الادارية لنادي الكرخ والتي يشغل فيها الموسوي منصب الامين المالي قد اصدرت بيانا دعت فيه الباري عز وجل ان يمن بالشفاءعلى الموسوي.

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر من داخل الهيأة العامة لاتحاد الكرة العراقي اليوم الاثنين،( 20 تموز 2020)، عن عقد اجتماع لعدد من اندية العاصمة في فندق اوروك والمحافظات عبر الدائرة الالكترونية لمناقشة مسودة لوائح الهيأة التطبيعية للكرة العراقية.

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثيقة صادرة من مكتب عضو مجلس النواب العراقي هدى سجاد، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تطالب بإنصاف الاندية الرياضية في المحافظات.

وذكرت الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، "لازالت العديد من الاندية الم

بغداد اليوم/ بغداد

سمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اليوم الاثنين،(20 تموز 2020)، كل من حمزة هادي وجاسم غلام كمدربين مساعدين لينضما رفقة المدرب ايوب اوديشو لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)

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