السليمانية.. إصابة اثنين من مسؤولي الصحة بكورونا

2020/07/20 | 22:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نائب مدير عام صحة السليمانية عبدالله احمد الذي يترأس فريق دفن المتوفين جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، يوم الاثنين، عن اصابته بفيروس المرض بعد شهرين من توليه مهمة دفن الضحايا.

وجاء في بيان لعبدالله احمد، ورد لوكالة شفق نيوز، انه منذ الخطوة الاولى لتأسيس فريق دفن ضحايا فيروس كورونا وتنفيذ اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان لحد الان وبعد اكثر من شهرين على تكليفه بالاشراف على الفريق واداء مهامه وقيامه بكل ما في استطاعته لخدمة الناس من دون تمييز، وعلى الرغم من انه التزم بالتعليمات الصحية خلال اداء الواجبات، إلا ان الله شاء ان يصاب بالفيروس.

واضاف انه بعد عدة ايام من الالام الجسدية قام باجراء فحص فيروس كورونا وكانت نتيجة الفحص ايجابية، لافتا الى انه يواجه المرض بقوة كبيرة.

وتابع انه سيقوم بحجر نفسه وانه سينقطع لمدة عن خدمة الاعزاء اهالي الاقليم، داعيا الجميع الا يحرمونه من دعائهم.

بدوره، أعلن مدير المستشفى الجمهوري في السليمانية داهات حويزي على صفحته في فيسبوك إصابته بفيروس كورونا.

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