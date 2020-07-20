2020/07/20 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران المدني يعلن إجراءات احترازية جديدة.. ويمنع سفر هؤلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 22:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني يعلن إجراءات احترازية جديدة.. ويمنع سفر هؤلاء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني يعلن إجراءات احترازية جديدة.. ويمنع سفر هؤلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).