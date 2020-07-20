إصابات كورونا بأميركا.. الأرقام ترتفع مجددا

2020/07/20 | 22:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سجلت الولايات المتحدة 63.872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها الأحد جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، الأحد، حتى الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الاثنين) أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 3.762.081 منذ بداية […]

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