الكشف عن سر النقاط الخضراء والبرتقالية التي ستظهر في هواتف آيفون

2020/07/20 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لمواجهة الانتقادات التي طالتها بشأن خصوصية بيانات هواتف آيفون قررت شركة آبل إدخال العديد من الميزات الجديدة على هذه الهواتف لطمأنة مستخدميها الذين يستعملون هذه الأجهزة.وتبعا للتسريبات فإن هواتف آيفون ومع وصول نسخة IOS 14 الجديدة إليها، والتي من المفترض أن تطرح رسميا خريف العام الجاري، ستحصل على العديد من الميزات المتعلقة […]

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