بالصور: “كارثة محققة لولا بعض الحظ”،، انفجار منظومة الاوكسجين بمركز عزل مصابي كورونا في واسط

2020/07/20 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أفادت تقارير صحفية محلية، اليوم الاثنين، بانفجار منظومة تجهيز الاوكسجين داخل مركز الشفاء5 المفتتح مؤخراً لعزل مصابي كورونا في محافظة واسط.وبحسب التقارير لم يبلغ عن وقوع اصابات او خسائر مادية كبيرة في المركز، لكن الصور اظهرت إجلاء المصابين خارج المركز مع أسرّتهم والمعدات الموضوعة للحفاظ على حياتهم.

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