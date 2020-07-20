2020/07/20 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وافق البرلمان المصري على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.وأكد قرار البرلمان المصري أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات قتالية إلى الخارج) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات قتالية إلى الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).