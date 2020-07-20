الشيخ خليفة: “مسبار الأمل” يرسخ مكانة الإمارات بمجال الفضاء

2020/07/20 | 22:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعتبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن انطلاق “مسبار الأمل” إلى كوكب المريخ، يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية بمجال الفضاء.وقال الشيخ خليفة في كلمته بهذه المناسبة: “تابعنا اليوم بسرور وفخر عظيم نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت […]

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