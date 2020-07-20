الصحة العالمية: هناك أخبار جيدة بشأن لقاح «كورونا»

2020/07/20 | 22:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن هناك «أخبارا جيدة» بشأن لقاح فيروس كورونا، لكن لا يزال أمامه طريق طويل.ولفت ريان إلى «أننا سنواجه تحديا عندما تظهر اللقاحات للعمل بما يكفي من الإنتاج لإمداد العالم».بدوره، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية إن الالتزام السياسي هو مفتاح التوزيع العادل للقاحات «كوفيد 19»، مشيرا إلى «نمط قلق» من بعض البلدان التي تتحرك في الاتجاه الآخر.وأظهرت بيانات أن اللقاح التجريبي الذي تطوره شركة «أسترا زينيكا» لصناعة الأدوية للوقاية مرض كوفيد-19 كان آمنا وطور استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية لدى متطوعين أصحاء، ورصد أعلى مستوى للاستجابة لدى من تلقوا جرعتين منه.وحسبما ذكرت النتائج التي نشرت في مجلة «لانسيت» الطبية، لم يتسبب اللقاح، الذي يحمل اسم «إيه.زد.دي 1222» وطورته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، في حدوث أي أعراض جانبية خطيرة، وحفز استجابة الأجسام المضادة ونظام خلية «تي» المناعي.

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