«الطارمية».. خاصرة رخوة تشغل المؤسسات الأمنية

2020/07/20 | 22:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميتشغل منطقة الطارمية المؤسسات الأمنية والسياسية بعد تحرّك خلايا لتنظيم «داعش» داخلها، وهو الأمر الذي دعا المسؤولين إلى عقد اجتماعات مع عشائرها، أو قيام قياديين أمنيين بزيارتها.وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، ان الاتهامات التي توجّه للحشد والجيش وبقية القوات الأمنية باطلة، ومن المعيب تشويه صورة قواتنا البطلة. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعه مع شيوخ عشائر ووجهاء قضاء الطارمية، قال ان الشهيد البطل العميد الركن علي حميد، كان مثالا للبطولة والشجاعة في حماية أبناء شعبنا». واضاف الكاظمي ان «هناك من يحاول أن يشيع الفرقة بين أبناء شعبنا، وواجبنا جميعا الوقوف ضد هذه المحاولات»، مؤكداً ان «الاتهامات التي توجّه للحشد والجيش وبقية القوات الأمنية باطلة، ومن المعيب تشويه صورة قواتنا البطلة». واشار الكاظمي الى ان «عصابات داعش تحاول زرع الفرقة بمخططات خبيثة، ونحن مصرون على قلع جذور الإرهاب»، مبيناً ان «هناك من يبث دعايات مغرضة تستهدف قواتنا البطلة لغايات معينة». وطالب رئيس الوزراء الادعاء العام بـ»فتح تحقيق مع من اتهم قواتنا البطلة بالباطل، وعمل على تشويه صورتها داخليا وخارج البلد»، موضحا ان «أهل الطارمية أهلنا، ونحرص على حمايتهم وأمنهم». وواجه سكّان الــــــطارمية حملة تحريض نتيجة اتهام مودنين لسكان القضاء، جميعم، بالتورط في دعم الإرهاب.بدورهم، لفت الى ان «عشائر الطارمية وخلال الكاظمي تنفي بشكل قاطع أي اعتداءات أو اعتقالات عشوائية حدثت في القضاء»، مشيراً الى ان «عشائر الطارمية تشيد بمواقف قواتنا البطلة، وتؤكد الوقوف معها ومع القائد العام للقوات المسلحة في تصديها للإرهابيين». بدوره، بحث مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي مع وجهاء قضاء الطارمية شمالي بغداد منع الخروق الامنية.وذكر بيان لمستشارية الامن الوطني ان «الأعرجي زار مقر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وقدم التعازي للضباط والمنتسبين هناك، كما قرأ سورة الفاتحة ترحماً على روح الشهيد البطل العميد الركن علي حميد غيدان، الذي ارتقى الى جوار ربه بعد تعرضه لعمل إرهابي أثناء أدائه الواجب المقدس». وأضاف البيان ان «الاعرجي التقى قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة السادسة، وجرى مناقشة الأوضاع الأمنية في القضاء».وتابع ان «مستشار الأمن الوطني زار مضيف الشيخ رافع المشهداني، والتقى بعدد من وجهاء القضاء، وتخللت هذه الزيارة مناقشة المعوقات الأمنية في هذه المنطقة بهدف الوقوف على التحديات وتذليل العقبات من أجل منع أي خرق امني، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار للأهالي وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين للقضاء».وكانت عناصر ارهابين تعرضت لعجلة العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة في الجيش خلال أدائه الواجب في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد مساء اليوم وأطلقت النار عليه ليستشهد في الهجوم.

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