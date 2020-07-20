محافظ البصرة يحدد موعد انطلاق العمل في مشروع البنى التحتية للزبير

2020/07/20 | 22:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأعلن محافظ البصرة أسعد عبدالامير العيداني، اليوم الاثنين، قرب إكمال تصاميم المرحلة الأولى لمشروع البنى التحتية للزببر، تمهيدا لانطلاق العمل فيها خلال عشرين يوما، جاء ذلك خلال اجتماع ضم ممثلي الدوائر الحكومية ذات العلاقة والشركة المنفذة والشركة الاستشارية وقائم مقام الزبير.وقال العيداني، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “هدفنا من هذا الاجتماع الموسع، بحضور جميع الجهات ذات العلاقة لمناقشة اكمال كافة الخطط والمخططات مشروع مجاري الزبير مرحلته الأولى”، مبينا أن “الاجتماع ناقش الإسراع بتنفيذ المخططات للشركة الاستشارية واحالة المشروع للتنفيذ ضمن مشروع خدمي متكامل”.وتابع أن “مشروع مجاري الزبير للمرحلة الاولى من المشاريع الوزارية المتلكئة عن العمل والذي أحيل للتنفيذ عام 2011 وتم سحبه من الشركة المنفذة بشكل كامل”، مؤكدا أن “الحكومة المحلية تسعى من خلال مشروع البنى التحتية للقضاء بمرحلتيه الاولى والثانية أم يكون الزبير واجهة مثالية للعراق، فضلا عن أهمية المحافظة على طبيعية قضاء الزبير لما يمتلك من إرث حضاري وتاريخي كبير، إلى جانب تخليص أبناءه من معاناة كبيرة، بسبب قلة أو اختفاء البنى التحتية للمدينة”.ونوه على أن “الزبير خلال السنوات القادمة سيكون مختلفا”.من جهته أشار قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر إلى “الجهود الكبيرة التي بذلها محافظ البصرة من أجل سحب المرحلة الأولى من مشروع إنشاء البنى التحتية للزبير من وزارة البلديات لتلكؤها مرتين في إنجازه، إلى جانب تضمينه ضمن موازنة البصرة ٢٠١٩”.إلى ذلك، وافق محافظ البصرة اسعد العيداني تسليف وزارة الكهرباء مبلغ ١٥ مليار دينار لغرض صرف مرتبات العاملين باجور دوائر الكهرباء.

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