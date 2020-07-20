2020/07/20 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الى ايران على راس وفد سياسي اقتصادي رفيع بعد تعذر زيارته الى السعودية.وقال مساعد مدير مكتب الرئيس الايراني في الشؤون الاعلامية علي رضا معزي في تصريح صحفي إنّ “وزير الطاقة رضا اردكانيان سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى وصوله مطار مهراباد قرب طهران”.وتابع إنه “عقب مراسم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



الكاظمي يتوجه الى إيران في زيارة رسمية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. الكاظمي يتوجه الى إيران في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. الكاظمي يتوجه الى إيران في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).