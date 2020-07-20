مسؤول باكستاني: بدء انحسار كورونا في البلاد

2020/07/20 | 22:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد مسؤول كبير بالحكومة الباكستانية، الاثنين، أن انتشار فيروس كورونا المستجد أظهر مؤخرا مؤشرات على التراجع في البلاد وهو السبب الرئيسي وراء الانخفاض الملحوظ في عدد الفحوص اليومية.وقال فيصل سلطان، وهو أكبر مسؤول في حكومة رئيس الوزراء عمران خان: “ليس هناك رقم سحري ينبغي عليك تحقيقه، ما عليك فعله هو التعقب الجيد […]

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