أمبير هيرد تكشف مزيدا من الأسرار القاتمة لعلاقتها بجوني ديب

2020/07/20 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت الممثلة الأميركية أمبير هيرد للمحكمة العليا في لندن، إن زوجها السابق الممثل جوني ديب، هدد بقتلها، وذلك في شهادتها، يوم الاثنين، في دعوى التشهير التي رفعها نجم هوليوود على صحيفة بريطانية.ويقاضي جوني ديب مؤسسة “نيوز غروب نيوسبيبرز”، التي تنشر صحيفة “ذا صن”، بسبب مقال نشرته عام 2018 وصفته فيه بأنه “يضرب زوجته”.[…]

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