2020/07/20 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على رئيس جمهورية الشيشان التي تقع في جنوب روسيا، ومنعته من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب اتهامات بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال تعذيب.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إنه “يخشى من أن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقوبات أمريكية على رئيس الشيشان وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات أمريكية على رئيس الشيشان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات أمريكية على رئيس الشيشان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).