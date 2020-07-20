2020/07/20 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت خلية الأزمة النيابية فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى، فيما أشارت إلى أن زيادة أعداد الشفاء من فيروس كورونا يؤكد سيطرة المؤسسات الصحية على الوباء.وقال عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي أن “نسبة الشفاء البالغة ٦٠ % جيدة وهي أكثر من نسبة الشفاء العالمية”، معربا عن اعتقاده “حصول انخفاض بمعدل الإصابات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بفرض حظر التجوال الشامل في العيد وكالة تقدم الاخبارية.

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