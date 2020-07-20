2020/07/20 | 22:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يستقبل المريخ هذا العام ثلاثة من زواره الجدد القادمين من كوكب الأرض، من بينهم أول مسبار فضائي عربي أطلقته الإمارات “مسبار الأمل”.وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، ليل الأحد الاثنين، عن تلقيه أول إشارة من “مسبار الأمل“، الذي انطلق للفضاء في رحلة تاريخية إلى المريخ هي الأولى لدولة عربية تهدف إلى استكشاف أجواء الكوكب الأحمر.ويعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة زوار جدد إلى المريخ هذا العام.. منها “مسبار الأمل”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة زوار جدد إلى المريخ هذا العام.. منها “مسبار الأمل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).