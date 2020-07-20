تعرف على النسخة الجديدة من متصفح Chrome

2020/07/20 | 22:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة غوغل مؤخرا عن إطلاق أحدث نسخة من متصفح Chrome بميزات تجعل منه أكثر أمانا وعملية.ومن أبرز ما حصل عليه المتصفح بنسخته الجديدة وفقا لغوغل هو البرمجيات الإضافية التي تزيد من حماية البيانات، وخصوصا البيانات التي تتعلق بالمواقع والصفحات التي يزورها المستخدم عبر الإنترنت.كما أشارت غوغل إلى نسخة 84 الجديدة […]

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