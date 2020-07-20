خالد العبيدي ينعى سلطان هاشم: الجيش يشهد له مهنيته وشجاعته

2020/07/20 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نعى النائب خالد العبيدي، الاثنين، وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم، مؤكدا ان الجيش يشهد له مهنيته وشجاعته.

وقال العبيدي في تغريدة له، "بمشاعر الحزن والألم ننعى وفاة وزير الدفاع الاسبق الفريق اول ركن سلطان هاشم احمد الذي يعد احد قادة المؤسسة العسكرية العراقية لنحو عقدين من الزمان خاض خلالها معارك صعبة للدفاع عن العراق وشعبه".واضاف، إن "الجيش العراقي يشهد للراحل مهنيته وإنسانيته وابوته في التعامل مع الجنود والمراتب والضباط والامرين، مثلما يشهد العراقيون على شجاعته وخبرته وانضباطه العسكري العالي وتواضعه وعصاميته، وقدرته على إدارة المؤسسة العسكرية تحت ظروف قاهرة وصعبة نجح خلالها بتأهيل ضباط وامرين وقادة مستعدين للدفاع عن العراق والاستشهاد من اجل شعب".

وتابع العبيدي، "الرحمة للفريق اول ركن سلطان هاشم احمد والعزاء لعائلته واهله ومحبيه..



والمجد والخلود لكل من خدم العراق بصدق ودافع عن شعبه بشرف من رجالات العراق الأوفياء لوطنهم... وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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