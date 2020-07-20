2020/07/20 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم
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وقالت الوزارة في بيان، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة ضابط في وزارة الدفاع بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، وفاة ضابط في الوزارة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة ضابط في وزارة الدفاع بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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