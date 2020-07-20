وفاة ضابط في وزارة الدفاع بفيروس كورونا

2020/07/20 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، وفاة ضابط في الوزارة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، ...





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