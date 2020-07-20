وفاة ضابط في وزارة الدفاع بفيروس كورونا


وفاة ضابط في وزارة الدفاع بفيروس كورونا
2020/07/20 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد 

اعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، وفاة ضابط في الوزارة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، ...

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