مسجدي: العلاقات بين طهران وبغداد ستتطور في جميع المجالات

2020/07/20 | 22:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي بان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق ستتطور في جميع المجالات....

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