الصحة العالمية: انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بات خارج السيطرة

2020/07/20 | 22:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أكدت منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح خارج السيطرة، محذرة من ارتفاع الإصابات به بسبب إقامة الجنازات في البلاد.وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بإيبولا غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 60 حالة، مشددا على أن […]

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