بريطانيا تشتري ملايين الجرعات من لقاح كورونا

2020/07/20 | 22:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال مسؤولون بريطانيون إنهم وقعوا اتفاقا لشراء 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد التجريبية التي تطورها شركة الأدوية “فايزر” وغيرها.ووفق بيان للحكومة البريطانية، الاثنين، فإنه تم ضمان الوصول إلى لقاح قامت بتطويره بواسطة شركة “فايزر” و”بيونتيك“، بالإضافة إلى لقاح تجريبي تم تطويره بناء على أبحاث من مؤسسة “فالنيفا”، حسبما ذكرت “الأسوشيتد […]

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