مع عودة مطارات العراق للعمل.. هذه هي إرشادات كورونا

2020/07/20 | 22:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت السلطات العراقية، الإثنين، دليل إرشادات للمسافرين وإدارات شركات النقل الجوي المحلية، تمهيدا لإعادة افتتاح المطارات العراقية المقرر في يوم 23 يوليو الجاري.

وتفرض التعليمات الجديدة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وتوجب على المسافرين ارتداء الكمامات الواقية، كما أنها تبين أن منشآت المطار ستعمل بنصف طاقتها.

وخصصت السلطات العراقية المقاعد الأخيرة من الطائرات، بحسب الدليل، للمسافرين الذين تظهر عليهم أعراض خلال الرحلة.

وستفرض السلطات فحص درجات حرارة إلزاميا على جميع المسافرين عند الوصول والمغادرة، بالإضافة إلى إلزام جميع المسافرين العراقيين والأجانب القادمين إلى العراق بعمل فحص CPR الخاص بالكشف عن الفيروسات قبل 48 ساعة في الأكثر من موعد الرحلة، كما سيخضعون لفحص "سريري" عند الوصول.

وألزمت التعليمات المسافرين المغادرين بعمل فحوص CPR قبل المغادرة أيضا.

وألزمت السلطات إدارة المطارات بتوفير أماكن للحجر الصحي في حال ظهرت أعراض المرض على أحد المسافرين وتوفير كاميرات حرارية في أماكن الوصول والمغادرة.

وستسمح السلطات للمسافرين بحمل حقيبة شخصية واحدة إلى الطائرة لكل شخص.

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