برشلونة يرد “بسخرية” على حجب “الكرة الذهبية”

2020/07/20 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رد نادي برشلونة على قرار مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة، حجب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لهذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها كرة القدم في ظل تفشي وباء كورونا.وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “نحن نتفهم ذلك..ولكن في جميع الأحوال، الجميع يعرف من هو الأفضل”، […]

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