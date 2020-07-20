وفاة مسؤول عسكري عراقي بفيروس كورونا

2020/07/20 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان نعى الجيش العراقي العميد ضياء اشرف العبيدي معاون مدير صنف المدفعية الذي توفي بفيروس كورونا المستجد اليوم .واشاد الجيش بالعبيدي الضابط المضحي المعطاء في سبيل وطنه وجيشه

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