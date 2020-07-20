2020/07/20 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت اللواء 313 بهيأة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الوصول الى المجموعة الارهابية المسؤولة عن اغتيال قتل قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي.

وذكر اللواء في بيان انه "بناء على معلومات استخباراتية تم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس صروط، اليوم الاثنين، عن الموقع الذي قصفت منه المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد يوم امس.

وقال صروط في حديث لـ( بغداد اليوم)، "وفق المعلومات الامنية المتوفرة فان ثلاثة قذائف

بغداد اليوم- نينوى

اعلنت هيـأة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الاطاحة باحد عناصر تنظيم داعش البارزين في الموصل.

وذكر بيان صادر عن الهيأة انه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة نجح الحشد الشعبي، الاثنين، بتتفيذ كمينا محكما في إحدى سيطرات ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الداخلية يعلن اعتقال المسؤول الاعلامي لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الداخلية يعلن اعتقال المسؤول الاعلامي لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).