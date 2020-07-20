الحلبوسي والقائم باعمال السفارة الاميركية يبحثان المواضيع ذات الاهتمام المشترك

2020/07/20 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع القائم بالاعمال في السفارة الاميركية براين مكفيترز، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد السيد براين مكفيترز".

واضاف، ان "اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في البلاد، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيلها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

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بغداد اليوم - بغداد

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وقال العبيدي في تغريدة له، "بمشاعر الحزن والألم ننعى وفاة وزير الدفاع الاسبق الفريق اول ركن سل

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين (20 تموز 2020)، عن النوايا التركية داخل الأراضي العراقية، فيما انتقد الصمت الحكومي حيال ذلك.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الا

بغداد اليوم - بغداد

تحدث رئيس مركز التفكير السياسي، احسان الشمري، الاثنين (20 تموز 2020)، عن التحديات التي تواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحقيق التوازن بين العراق والسعودية وايران وقطر وتركيا باعتباره من الدول الاقليمية الاكثر تأثير

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