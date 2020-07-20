الحشد يعلن قتل المجموعة المسؤولة عن اغتيال قائد بالشرطة العراقية

2020/07/20 | 23:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن قتل المجموعة المسؤولة عن اغتيال قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية في مدينة سامراء، شمال العاصمة العراقية بغداد....

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