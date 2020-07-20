2020/07/20 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، القبض على ما يسمى بالمسؤول الاعلامي لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: اعتقال المسؤول الاعلامي لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: اعتقال المسؤول الاعلامي لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).