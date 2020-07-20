درجال يكشف نتائج مباحثاته

2020/07/20 | 23:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاثنين، عن إجرائه مباحثات "ناجحة" مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية بأكثر من جانب حيوي.

واوضح درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماعات التي جرت في الرياض مع المسؤولين في المملكة اثمرت عن الإتفاق على ارسال لجنة فنية مختصة ستصل العراق قريبا لتحديد الموقع النهائي واطر العمل في المدينة الرياضية والملعب الكبير المهداة من قبل العاهل السعودي الى الجماهير الرياضية والرياضيين في العراق".

وأضاف، أن "بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017 ، سيتم إعادة تفعيله مرة اخرى بنطاق اوسع ليشمل اقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية وتطوير الملاكات بما يخدم شباب البلدين الشقيقين".

وفيما يتعلق بالشأن الرياضي للمنتخبات والاندية قال درجال، إن "الملاعب السعودية ستكون مشرعة امام المنتخبات والاندية العراقية بمختلف الالعاب ومنها اقامة مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والسعودي، اذ تم بحث جميع المتعلقات والظروف التي تواجه العالم اجمع ومنها جائحة كورونا لتكون المعسكرات والمباريات مستوفية للشروط الصحية المتعارف عليها عالمياً".

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