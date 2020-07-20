درجال يعلن تطوراً مهماً بملف الملعب السعودي.. ومباراة ودية بين البلدين

2020/07/20 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، انه أجرى مباحثات ناجحة مع المسؤولين في السعودية أكثر من جانب حيوي يعزز العلاقات الاخوية المشتركة بين البلدين.وأوضح درجال في بيان، ان "الاجتماعات التي جرت في الرياض مع المسؤولين في المملكة اثمرت عن الإتفاق على ارسال لجنة فنية مختصة ستصل العراق قريبا لتحديد الموقع النهائي واطر العمل في المدينة الرياضية والملعب الكبير المهداة من قبل ملك السعودية الى الجماهير الرياضية والرياضيين في العراق".وبين، ان "بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017 ، سيتم إعادة تفعيله مرة أخرى بنطاق اوسع ليشمل اقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية وتطوير الملاكات بما يخدم شباب البلدين الشقيقين".وفيما يتعلق بالشأن الرياضي للمنتخبات والاندية اوضح درجال ان "الملاعب السعودية ستكون مشرعة امام المنتخبات والاندية العراقية بمختلف الالعاب ومنها اقامة مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والسعودي، اذ تم بحث جميع المتعلقات والظروف التي تواجه العالم اجمع ومنها جائحة كورونا لتكون المعسكرات والمباريات مستوفية للشروط الصحية المتعارف عليها عالمياً".

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