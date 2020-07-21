إيران.. إعدام المتهم بتحديد موقع سليماني لحظة مقتله

2020/07/21 | 00:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها أعدمت الشخص المدان بالمساعدة في إفشاء وتحديد موقع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.وقالت وكالة الانباء الإيرانية “إرنا” إنه “تم اليوم (الاثنين) إعدام محمود موسوي مجد المرتبط بوكالة المخابرات المركزية (الأميركية) والموساد (الإسرائيلي)، والذي زودها بمعلومات استخبارية عن الأجهزة الأمنية (الإيرانية)، وخاصة القوات المسلحة بما في ذلك […]

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