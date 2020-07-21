التعليم تقرر تقليص اجراءات مناقشة الرسالة او الأطروحة لطلبة الدراسات العليا

2020/07/21 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي، الاثنين، تقليص اجراءات مناقشة الرسالة او الأطروحة لطلبة الدراسات العليا.

واضافت في بيان، انهت اصبحت كما ياتي: اسبوع واحد للتقيم اللغوي، اسبوعان للتقويم العلمي.

وبينت، ان "مدة 15 يوما لموعد انعقاد لجنة المناقشة من تاريخ صدور الأمر الجامعي بتشكيل لجنة المناقشة".

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بغداد اليوم - ذي قار

اقدم عدد من المتظاهرين، مساء الاثنين، على قطع الطريق الرئيسي بين ميسان وذي قار احتجاجا على تردي الخدمات والكهرباء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان العشرات من المتظاهرين من قضاء الاصلاح قاموا بقطع الطريق الرئيسي

بغداد اليوم - واسط

شهد مركز الشفاء الخاص بعزل المصابين بفيروس كورونا في محافظة واسط، مساء اليوم الإثنين، نشوب حريق أدى لانفجار بمنظومة الاوكسجين داخل المركز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الحريق حدث في مركز الشفاء 5 الخاص بحجر مصابي فيروس كورونا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، تسجيل اعلى معدل حالات شفاء اليوم الإثنين، بواقع 542 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء في جانب الرصافة من بغداد الى (10892) حالة.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني ا

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