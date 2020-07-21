2020/07/21 | 00:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).