2020/07/21 | 00:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الثلاثاء، اختطاف مواطنة ألمانية من قبل مسلحين مجهولين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم "اختطاف الالمانية هيلا لويس (hella Lewis) مديرة القسم الثقافي في معهد غوتا الالماني في العراق، المعنية بالفعاليات الثقافية والفنية".

وأوضح أنه "جرى اختطافها بالقرب من بيت تركيب الثقافي في شارع ابو نؤاس في الساعة الثامنة مساء من هذا اليوم من قبل مسلحين مجهولين".

بدوره، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "هناك متابعة دقيقة من الداخلية بخصوص موضوع اختفاء الناشطة الالمانية ضمن محيط شارع ابو نؤاس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد.. والداخلية تتابع بـ"دقة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف مواطنة ألمانية في بغداد.. والداخلية تتابع بـ"دقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).