عطشان ضيول الأيزريجاوي .. قتلوه ؟. - محمد السعدي

2020/07/21 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي عطشان ضيول الايزريجاوي ..



قتلوه ؟.



عطشان ضيول من شيوعيي العراق الذين يشار لهم بالبنان والفخر والموقف في سنوات النضال الصعبة والمعقدة ، في بدايات عمله السياسي والتحول الفكري في ذهنيته ومواقفه الشديدة أدت الى تعرضه الى المطاردة والاعتقال والتعذيب في وقت مبكر من حياته .



وظلت حياة الاختفاء تطارده طيلة حياته السياسية في العراق قبل نفيه وأبعاد شبحه عن صلب الاحداث من قبل أجهزة الحكم المتعاقبة على ال ......





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