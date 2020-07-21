شبهات حول العلمانية . - منسى موريس

2020/07/21 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منسى_موريس عندما يغيب التفكير الحيادى ويحل محله التفكير الدوجماطيقي ويُصاب الضمير الإنسانى بداء الإنتقائية ويتبنى المرء الحامل لهذه الأمراض رؤية مُعينة فيبدأ بتشويه كل رؤية أخرى تتعارض مع رؤيتة الخاصة ، وتشويه الحقائق وتحريف المفاهيم للأسف يأتي بنتائج إيجابية مؤقتة بالنسبة لهؤلاء المُصابين بتلوث الضمير وأُحادية الفكر والمكاسب تتمثل في التأييد الشعبى والسيطرة على عقول البُسطاء من الناس ، خاصةً نحن شعوب أغلبن ......





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