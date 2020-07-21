2020/07/21 | 01:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر امني ، الاثنين، ان القوات الامنية التابعة لوزارة الداخلية تجري متابعة دقيقية لحادثة اختطاف الناشطة الالمانية .وذكر المصدر، ان "الداخلية مستمرة بمتابعة كاميرات المراقبة والحركة في محيط شارع ابي نؤاس والمكان الذي اختطفت منه الناشطة الالمانية مديرة القسم الثقافي في معهد غوتة الالمانية‬⁩ هيلا لويسس "hella Lewis".وكان عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي قد افاد بان المسلحين اختطفوا الناشطة من امام قرب بيت "تركيب" الثقافي في ابو نؤاس في الساعة الثامنة مساءً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الداخلية تتابع بدقة عملية اختطاف الناشطة الالمانية في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: الداخلية تتابع بدقة عملية اختطاف الناشطة الالمانية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).