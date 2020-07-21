2020/07/21 | 01:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت مديرية نجدة بغداد، اعتقال شخص هدد شركة تجارية بقنبلة يدوية في المنصور.وقالت المديرية في بيان، إن "دوريات نجدة اليرموك تمكنت من القبض على شخص يحمل رمانية يدوية يقوم بالتهجم والتهديد على شركة (نحو الافق لتجارة المواد الكهربائية) ضمن منطقة المنصور".واضافت انه "تم القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة".

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