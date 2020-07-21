يوفنتوس يهزم لاتسيو بثنائية ويقترب من حسم لقب الكالتشيو

2020/07/21 | 01:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات فريق يوفنتوس على بعد أمتار قليلة من إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وذلك للمرة التاسعة على التوالي بفوزه على ضيفه لاتسيو بهدفين مقابل هدف بملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة 35 من الكالتشيو .

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