الكاظمي يتفاهم مع ولي العهد السعودي على تأجيل الزيارة ويتعهد من الطارمية ملاحقة الارهاب

2020/07/21 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬دخل‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬بسبب‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬المرارة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬زيارة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭.‬ ومن‭ ‬النادر‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬المملكة‭ ‬بيانات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للملك‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬84‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يقود‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2015‭.‬ وقال‭ […]

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