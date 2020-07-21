الحلفاء والخصماء.. فن بيع الخدمات

2020/07/21 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الطواقم‭ ‬السياسية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬العراق‭ ‬كرست‭ ‬صورة‭ ‬البلد‭ ‬الضعيف‭ ‬المحتاج،‭ ‬والسبب‭ ‬ان‭ ‬اغلبيتهم‭ ‬كانوا‭ ‬عابرين‭ ‬من‭ ‬حَمَلَة‭ ‬الحقائب‭ ‬المارة‭ ‬بالوزارات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭.‬ ‭ ‬سؤال‭ ‬الضعف‭ ‬والقوة‭ ‬أُعيد‭ ‬تكراره‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬بل‭ ‬أُعيد‭ ‬انتاجه‭ ‬عند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬امكانية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العراق‭ ‬وسيطاً‭ ‬بين‭ ‬دولتين‭ ‬متخاصمتين‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬حدودية‭ ‬وتاريخية‭ ‬ومصالحية‭ […]

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