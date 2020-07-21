ثرى الموصل يحتضن جثمان وزير الدفاع العراقي الأسبق.. و(الزمان) تعيد نشر حوار إنفردت به مع سلطان هاشم

2020/07/21 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ – ‬hالموصل‭ -‬–‭ ‬الزمان ووري‭ ‬جثمان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقي‭ ‬الاسبق‭ ‬الفريق‭ ‬اول‭ ‬الركن‭ ‬سلطان‭ ‬هاشم‭ ‬احمد‭ ‬امس‭ ‬الثرى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬بعد‭ ‬وفاته‭ ‬مساء‭ ‬اول‭ ‬امس‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬وعسكريين‭ ‬سابقين‭ ‬ووجوه‭ ‬عشائرية‭ ‬ووجهاء‭ ‬المحافظة‭ ‬وكان‭ ‬توفى‭ ‬في‭ ‬سجنه‭ ‬وجرى‭ ‬نقله‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬بمحافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬بعد‭ ‬تدهور‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬لكن‭ […]

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