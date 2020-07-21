ورشة عمل كورونية: كوميديا من فصل واحد - أحمد جرادات

2020/07/21 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_جرادات قبل العرضهذه المسرحية فانتازيا واقعية "لاتاريخية"، يعني هي عمل أدبي وليست مقال رأي أو بحثاً أو تحقيقاً صحفياً استقصائياً.



وتعلمون حضراتكم أن المؤلف في العمل الأدبي، كالمسرحية والرواية والقصة القصيرة، لا يقول، ولا يقوِّل شخوصه، بل إن شخوصه هم الذين يقولون.



ولذا فإن من يخطر بباله إساءة استخدام المسرحية كذريعة سياسية أو دينية أو غيرها لغايات في نفس اليعاقبة (مفردها يعقوب)، لمطاردة أو الظفر بفريسة ......





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