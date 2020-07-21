2020/07/21 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نائلة_الشقراوي يعرف سعيد يقطين الخطاب الروائي بأنه "الطريقة التي تقدم بها المادة الحكائية للرواية وقد تكون المادة الحكائية واحدة لكن ما يتغير هو الخطاب في محاولة كتابتها" وقد لمسنا حرص الكاتبة هند الزيادي في روايتها "غالية أو الرجل الذي سكن البرج مع ماتريوشكا" الصادرة عن دار زينب للنشر على تجسيد فلسفة الجمال ونمذجة اسلوبها الروائي والارتقاء به من وضعية الخطاب العادي الى الخطاب الأدبي الحديث.الغلاف: غلاف أسو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمالية الخطاب الروائي في رواية -غالية-للكاتبة هند الزيادي - نائلة الشقراوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمالية الخطاب الروائي في رواية -غالية-للكاتبة هند الزيادي - نائلة الشقراوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).