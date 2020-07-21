أوراق فلسفية(2): بيونغ-تشول هان، الثورة الفيروسية لن تحدث* -ت. عبد المجيد السخيري - عبد المجيد السخيري

2020/07/21 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري يحذر الفيلسوف الألماني من أصل كوري-جنوبي، بيونغ-تشول هان، الأوروبيين الذين يرحبون بالاستراتيجيات الرقمية التي وضعتها بلدان أسيوية لمكافحة المرض.



الثمن الذي سيُدفع سيكون باهضا في الغالب.



والفيروس لم يعمل على إبطاء الرأسمالية، بل فقط قام بتنويمها.



فهل ستتبنى أوروبا نظام مراقبة رقمية دائمة على الطريقة الصينية؟ فيروس كورونا هو اختبار نظام بالنسبة للبرمجيات الدولتية.



ويبدو أن آسيا تمكنت من تطو ......





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