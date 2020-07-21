2020/07/21 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، أن حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت الـ80 ألف وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل: حصيلة الوفيات بكورونا تتجاوز الـ80 ألفا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل: حصيلة الوفيات بكورونا تتجاوز الـ80 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).